Giovane si accascia a terra e muore: aveva solo 22 anni Tragedia a Napoli nel quartiere Fuorigrotta

Tragedia nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Un giovane di appena 22 anni si è accasciato improvvisamente a terra, senza più rialzarsi.

E' successo in una zona frequentata del quartiere, dove il ragazzo è stato visto accasciarsi senza apparente motivo.

Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto dopo la richiesta di intervento alla centrale operativa. A nulla sono valse le operazioni di rianimazione da parte del personale medico presente.

Il giovane è morto, secondo le prime indiscrezioni, per cause naturali, anche se sono in corso indagini da parte delle autorità competenti.