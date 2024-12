Terribile incidente sull'A1: padre muore sul colpo, la figlia è gravissima Originari del napoletano: il sinistro nei pressi di Anagni

E' di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina all'alba nel territorio di Anagni sull'autostrada A1. A perdere la vita un uomo di 48 anni originario della provincia di Napoli: la figlia 22enne, che era con lui a bordo di un van sette posti della Toyota, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale "San Camillo" di Roma, dov'è arrivata in elicottero.

La Polizia stradale di Frosinone indaga per ricostruire la dinamica del sinistro: per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra il van ed un furgone.