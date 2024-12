Quarto, detiene droga in casa: arrestato dalla polizia Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un giovane napoletano con precedenti anche specifici.

In particolare, gli agenti della squadra mobile di Napoli, hanno controllato l’abitazione di un uomo a Quarto dove hanno rinvenuto, in un mobiletto del bagno, un pezzo di cocaina di circa 40 grammi e materiale per il confezionamento. Nel salone, invece, sono state trovate altre 5 dosi della stessa sostanza stupefacente e 6180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.