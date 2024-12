Il deputato Francesco Emilio Borrelli picchiato in strada a Forcella Stava denunciando l'occupazione di suolo pubblico, aggrediti anche degli agenti di polizia

Il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è stato aggredito da diverse persone nel corso di un sopralluogo che stava svolgendo in via Sant’Arcangelo a Baiano, per denunciare il fenomeno della sosta abusiva. Mentre il deputato era in diretta per denunciare l'abitudine di usare le strade pubbliche per parcheggiare auto formalmente consegnate in parcheggi e autorimesse private, è stato raggiunto da sputi e pugni in faccia.

Diverse le pattuglie della Polizia di Stato intervenute sul posto, poi un’ambulanza, chiamata per soccorrere un giovane che sembrava essersi sentito male, lo stesso ragazzo si sarebbe poi scagliato contro Borrelli. Il parlamentare è stato poi portato via e messo in sicurezza dagli agenti che pure sono rimasti feriti. Anche gli operatori del 118 che hanno avuto difficoltà a raggiungere il sito a causa della sosta selvaggia e illegale sono stati picchiati e aggrediti.

“Quanto accaduto è di una gravità inaudita. La camorra che scende in strada in segno di rivolta e tenta di cacciare via lo Stato e le forze dell’ordine da un quartiere che ritiene essere di sua esclusiva proprietà. Ma noi non arretreremo di un passo e non ci fermeremo fino a quando la camorra non sarà estirpata da questi quartieri, liberando i residenti dall’opprimente clima di violenza e illegalità che li tiene in ostaggio” ha dichiarato il parlamentare.