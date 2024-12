Dramma alla gara podistica: corridore stroncato da un malore Il dolore degli organizzatori: a perdere la vita il presidente dei "Bikers on the road" di Saviano

Una tragedia ha funestato la gara podistica "Trofeo città di Nola": il presidente dell'associazione "Bikers on the road" di Saviano, Carmine Notaro, ha avvertito un malore ed è deceduto.

"Nonostante i soccorsi, l'epilogo più triste ha raggiunto la manifestazione al Vulcano Buono, gelando gli oltre 1300 partecipanti e i tanti presenti - scrive in una nota l'Asd Atletica Nolana, organizzatrice del campionato regionale di 10km -. Esprimiamo dolore e cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Carmine Notaro. L'Atletica Nolana ha deciso di annullare le premiazioni, rinviandole ad altra data e modalità da definirsi, che verrà successivamente comunicata. Ora, c'è solo silenzio e tristezza. Il presidente Michele Santonastaso e tutti i soci esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per questa grave perdita. Unendosi al lutto, ricordando la disponibilità, la generosità e l'altruismo di Carmine", conclude la nota dell'associazione.