Chiede un passaggio e viene molestata: arrestato un uomo In manette un 55enne napoletano

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha arrestato un 55enne napoletano per violenza sessuale e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Sala Operativa sono intervenuti in una stradina isolata e buia di Agnano per la segnalazione di una ragazza in difficoltà. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato la donna che, sotto la pioggia battente, stava chiedendo aiuto: agli agenti ha raccontato che, un uomo, suo conoscente, dal quale aveva accettato un passaggio a casa, l'aveva molestata nel corso del tragitto. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a risalire, in tempi rapidissimi, all'identità dell'uomo che è stato intercettato in via Santa Lucia a Monte dagli agenti del Commissariato Montecalvario ed arrestato.