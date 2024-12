Ottaviano: sorpreso con un'auto rubata e arrestato In manette è finito un 26enne napoletano

La polizia ha arrestato per ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale un 26enne di San Gennaro Vesuviano.

In particolare, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Bosco del Gaudio ad Ottaviano, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto a loro noto procedere a forte velocità. In quei frangenti, lo stesso è riuscito a far perdere momentaneamente le sue tracce finché non è stato rintracciato nel parcheggio di un’officina meccanica della zona.

I poliziotti, una volta all’interno dell’attività commerciale, hanno bloccato l'uomo un 26enne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di San Gennaro Vesuviano, trovandolo in possesso di un dispositivo elettronico utilizzato per la connessione alle centraline delle autovetture, di un cacciavite e di un grimaldello.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il veicolo sul quale viaggiava era provento di furto; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.