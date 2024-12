Spaccio di droga: arresti e denunce, nei guai anche un minore Raffarzati i controlli di Natale in tutta la provincia di Napoli

Hanno 14 e 28 anni le due persone denunciate per droga dai carabinieri della stazione di Trecase. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 11 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Il 28enne era già ai domiciliari e sul tavolo della cucina erano poggiati un coltello intriso di stupefacenti e un bilancino elettronico per pesare le dosi. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



Stesso reato contestato ad un 23enne e a un 22enne di Torre Annunziata. I carabinieri della sezione operativa oplontina hanno rinvenuto nella loro abitazione 44 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 440 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono finiti in manette. Il più giovane è stato sottoposto ai domiciliari, l’altro in carcere