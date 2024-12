Prima rapinano un uomo e poi tentano di farlo con un poliziotto: arrestati Le manette sono scattate ai polsi di due 30enni

La polizia ha arrestato per tentata rapina e rapina due napoletani, 30enni, con precedenti anche specifici.

In particolare, un agente dell’ufficio scorte della questura di Milano, nel transitare nei pressi della rotonda tra corso Arnaldo Lucci e via Galileo Ferraris, è stato avvicinato da due uomini che, dopo averlo minacciato e facendo intendere di essere armati, gli avevano chiesto del denaro. In quel momento, il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha prontamente avvertito un collega dell’ufficio scorte della questura di Napoli che, a sua volta, ha contattato la sala operativa che ha diramato la nota radio. Dopo pochi istanti, sono sopraggiunte le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

In quei frangenti, i due prevenuti, accortisi della loro presenza, hanno tentato di darsi alla fuga finché non sono stati bloccati dagli operatori, dopo un breve inseguimento, in via Santa Maria delle Grazie a Loreto e trovati in possesso di 170 euro.

Durante le fasi concitate, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato che i due, pochi istanti prima, in corso Arnaldo Lucci, dopo averlo minacciato si erano impossessati della somma in questione. Per tali motivi, entrambi, sono stati arrestati.