Operaio pakistano ferito gravemente da una bobina: lavorava in nero Il titolare dell'azienda è un 30enne di origini cinesi

Un operaio pakistano di 28 anni, in nero, ha riportato una grave ferita alla mano sinistra mentre lavorava ad una bobina metallica in una ditta di produzione di carta nel quartiere di Ponticelli a Napoli . E' stato portato all'ospedale del Mare, ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Ponticelli. Il titolare della ditta - sequestrata e sanzionata da personale dell'Asl e da militari del Nucleo Ispettorato del lavoro - è stato denunciato. Si tratta di un 30enne di origini cinesi.