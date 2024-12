Forza finestra e ruba gioielli: fermato 27enne del campo rom Era già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato

I carabinieri di Napoli delle stazioni di Varcaturo e Secondigliano hanno sottoposto a fermo un 27enne domiciliato nel campo rom di Secondigliano e già noto alle forze dell'ordine con accuse di furto aggravato. In particolare è accusato di essersi introdotto, nel mese di agosto, nella casa di un uomo residente a Varcaturo, dopo aver forzato la finestra, per rubare gioielli ed orologi di valore. I militari lo hanno individuato in una baracca da cui ha provato a fuggire inutilmente. È stato condotto in caserma e poi in carcere a Poggioreale. Mesi fa erano già stati identificati e denunciati per ricettazione un 34enne ee la moglie 32enne, dello stesso campo nomadi, per aver acquistato la refurtiva, fra cui 4 orologi restituiti alla vittima.