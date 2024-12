Sparano in Piazza Garibaldi: fermati dai carabinieri Due ragazzi denunciati dopo aver utilizzato pistole senza tappo rosso

Sparavano in aria in piazza Garibaldi quando sono stati sorpresi e fermati dai carabinieri. Ieri sera i militari della compagnia NAPOLI Stella mentre percorrevano piazza Garibaldi hanno notato due ragazzi armati di pistola che sparavano in aria. I carabinieri - con le dovute precauzioni - hanno fermato e controllato i ragazzi che sono stati trovati con due pistole scacciacani senza tappo rosso. I due 19enni di origine ucraina ma residenti a NAPOLI sono stati denunciati mentre le pistole sono state sequestrate.