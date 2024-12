Rami sulla linea: stop ai treni tra Napoli e Torre Annunziata Lo ha reso noto l'Eav

Per presenza di Rami sulla linea aerea, presso la stazione di Torre del Greco, è stata interrotta anche un'altra tratta della Circumvesuviana: secondo quanto rende noto l'Ente Autonomo Volturno "la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra Napoli e Torre Annunziata". Eav informa inoltre che "gli operai specializzati sono all'opera per permettere, al più presto, il ripristino della circolazione sull'intera tratta". Per fare fronte ai disagi degli utenti, è stato istituito servizio di autobus sostitutivo tra Napoli e Torre Annunziata.