Esplode botti tra la folla a Napoli: arrestato un minorenne Aveva a disposizione altri 14 artifizi della stessa tipologia

I militari della compagnia Centro hanno arrestato un 17enne sorpreso a esplodere due botti ad alto potenziale tra la folla in piazza Trieste e Trento, a Napoli. Il giovane aveva a disposizione altri 14 artifizi della stessa tipologia.

Arrestato anche un 21enne. A pochi passi dalla galleria Umberto I, stava per far esplodere 10 "cipolle". Durante la serata di festa, i militari hanno denunciato anche un 15enne e un 18enne. Addosso un tirapugni e un coltello a serramanico.

Tre quelli denunciati per l'esplosione di fuochi pirotecnici in strada. Ad una 34enne dei Quartieri Spagnoli sono stati sequestrati 257 botti, tutti in mostra su una bancarella anche dopo la mezzanotte.