La scoperta: marijuana nelle bags colorate "salva freschezza" La mossa di marketing del pusher 20enne, arrestato dai carabinieri nel napoletano

Un 20enne è nella sua auto a pochi passi dalla stazione metropolitana di via Signorelle, nel comune di Giugliano in Campania. Intravede una pattuglia della locale sezione radiomobile e ingrana la prima e fugge in direzione di Melito.



I carabinieri si lanciano all’inseguimento. La corsa dura poco, fino in corso Europa, a Melito. Il 20enne è contromano e colpisce in pieno un auto nel senso opposto di marcia. Il conducente non è rimasto ferito.



Nell’auto del fuggitivo, bloccato e arrestato, 55 grammi di marijuana, circa 40 di hashish e 200 euro in contante ritenuto provento illecito. La marijuana era divisa in 11 mylar bags colorate, simili a quelle utilizzate per i giocattoli venduti in edicola.



Il giovane incensurato è stato portato in carcere. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio.