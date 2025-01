Napoli, Mercato: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria delle Grazie, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la persone in questione che è stato trovata in possesso di 26 involucri di cocaina e di 185 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.