Bed and breakfast abusivi: i vigili ne scovano 13 Task force nelle festività natalizie contro strutture extra alberghiere abusive

La polizia locale di Napoli, in occasione delle festivita' natalizie ha intensificato le verifiche sulle strutture ricettive extra-alberghiere, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarita' amministrativa. Durante i 113 controlli effettuati sono state individuate 13 strutture completamente abusive, prive di qualsiasi autorizzazione o titolo idoneo per l'esercizio dell'attivita'. Inoltre, sono state elevate 14 sanzioni per ulteriori irregolarita' legate alla gestione delle attivita'. Particolare attenzione e' stata rivolta anche alla comunicazione obbligatoria dei dati degli ospiti all'Autorita' di Pubblica Sicurezza, come previsto dall'art. 109 del Tulps. Tre titolari di strutture sono stati deferiti all'autorita' giudiziaria per omessa trasmissione delle informazioni, mentre sette ulteriori segnalazioni hanno riguardato abusi edilizi connessi agli immobili utilizzati per finalita' ricettive.