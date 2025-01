Due pericolosi pregiudicati beccati nella zona rossa,allontanati dai carabinieri Il blitz dei militari a Castellammare di Stabia

Controlli a tappeto nella zona rossa in provincia di Napoli, i Carabinieri allontanano 2 persone a Castellammare di Stabia. Sono 123 i veicoli ispezionati, 231 le persone identificate nell'ambito dei controlli mirati che hanno portato ad un arresto per un ordine di carcerazione relativo a un furto aggravato.

Sono 3 le persone denunciate: un 34enne per evasione dalla detenzione domiciliare, un 33enne per resistenza a pubblico ufficiale e un 45enne per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Le altre 2 persone sono state allontanate dalla "zona rossa" per disturbo alla quiete pubblica.

Speciali controlli hanno portato a sanzioni per quattro attività commerciali di abbigliamento per occupazione di suolo pubblico con dehors abusivi: 10 le violazioni del Codice della Strada: due contravvenzioni per guida senza patente, una per patente scaduta, 4 per circolazione senza documenti prescritti, 2 per mancata revisione e una per violazione del divieto di circolazione con targa prova. Infine, 4 giovani sono stati sanzionati per uso di stupefacenti.