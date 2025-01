Sorpreso a rubare in un appartamento e arrestato In manette un 51enne di Torre Annunziata

A Trecase i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto un 51enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine.

I militari, nel percorrere via Vesuvio, hanno notato l’uomo mentre usciva da un’abitazione in ristrutturazione. Il 54enne aveva con se diverso materiale edile ma il suo abbigliamento non ricordava certo un operaio. I carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda e lo hanno fermato. Dagli accertamenti è emerso che il 54enne stesse rubando quella refurtiva dal valore di 600 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.