"Alto impatto" a Scampia: due arresti e una pistola sequestrata L’operazione si è concentrata in particolare sull’accampamento rom situato lungo la Circumvallazione

Un'importante operazione di polizia, denominata "Alto Impatto", è stata condotta ieri a Scampia, il quartiere della periferia nord di Napoli noto per essere un punto sensibile in tema di sicurezza. L'intervento, che ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, ha portato a due arresti, un sequestro di armi e a numerosi altri sequestri, segnando un altro passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata e i reati di varia natura.

L’operazione si è concentrata in particolare sull’accampamento rom situato lungo la Circumvallazione esterna di Scampia, dove sono stati eseguiti controlli capillari su persone e veicoli, per un totale di 11 obiettivi qualificati. Durante l'intervento, sono stati effettuati numerosi sequestri, tra cui una pistola semiautomatica, munizionamento, orologi di valore, arnesi per lo scasso, veicoli rubati e persino attrezzature elettroniche abusive, utilizzate per attività illecite.

I risultati dell'operazione:

Due arresti: uno in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, l'altro per la revoca di un decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione. Un denunciato: una persona è stata deferita per violazione dell'art. 256 co.1 D. Lgs n. 152/2006.

Quanto ai controlli e i sequestri: 36 persone identificate, 53 veicoli controllati, di cui 3 sequestrati. Ancora, 7 carcasse di veicoli fuori uso sequestrate, 10 perquisizioni effettuate. Inoltre, sono stati sequestrati 3.050 euro in contante sequestrati, 10 telefoni cellulari e 9 radio ricetrasmittenti sequestrati. In conclusione, è stato sequestrato un animale domestico non tracciato, violando le normative sanitarie legate alla prevenzione della peste suina africana, mentre 40 metri cubi di rifiuti pericolosi sono stati rimossi.

Il ringraziamento del Prefetto

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso il suo profondo apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine, sottolineando l’importanza dell'operazione per il rafforzamento della sicurezza sul territorio e per il contrasto a tutte le forme di illegalità. "Ringrazio tutte le forze dell'ordine e la Polizia Metropolitana per il loro incessante impegno, che rappresenta un importante deterrente contro la criminalità e un messaggio di legalità per tutta la cittadinanza", ha dichiarato il Prefetto.

Questa operazione testimonia l'impegno costante delle autorità nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel combattere il crimine organizzato che, purtroppo, ancora persiste in alcune aree della città. La presenza delle forze dell'ordine resta cruciale per monitorare e controllare situazioni di potenziale rischio, contribuendo a restituire alla comunità la fiducia nelle istituzioni e la speranza di un futuro migliore.