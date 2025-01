Quartiere Vasto a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 45enne

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 45enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant'Alfonso Maria De Liguori, hanno notato una donna ferma in strada che è stata avvicinata da uno scooter con a bordo un soggetto; quest’ultimo, dopo aver ricevuto una banconota, le ha consegnato qualcosa.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 5 involucri di hashish del peso di circa 17 grammi e 10 euro; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.