Contabilità "in nero", maxi sequestro nei confronti di un albergo di Ischia Sigilli a 640mila euro: l'indagine della Guardia di finanza per reati tributari

Oltre 640mila euro sequestrati ad una società attiva nel settore alberghiero di Ischia sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura partenopea. In azione le fiamme gialle della compagnia isolana, che hanno passato al setaccio la struttura ricettiva.

Si tratta di una realtà con annesso stabilimento balneare, in un'area strategica di Ischia, con un notevole afflusso di clientela. Secondo l'accusa, però, l'azienda - attraverso il rappresentante legale, che è indagato - avrebbe fatto ricorso ad una ingente evasione, tra contabilità ufficiale carente e frammentaria.

In particolare, i ricavi venivano occultati al Fisco con un particolare modus operandi. La contabilità “in nero” era custodita in un personal computer, celata in un file di backup che però è stato recuperato dagli investigatori. All'interno, le fiamme gialle hanno ricostruito quello che ritengo sia una frode realizzata attraverso l'occultamento degli incassi.

Sequestrati 640mila tra quote sociali e unità immobiliare in provincia di Napoli e disponibilità finanziarie riconducibili al titolare dell'azienda.