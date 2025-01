Napoli: Furti a Chiaia con la tecnica della ruota bucata I carabinieri arrestano 36enne

Sono stati segnalati diversi furti nel quartiere Chaia e i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno avviato le indagini.

Visionate le diverse immagini prese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i militari dell’arma hanno effettuato un servizio ad hoc a largo Ferrandina e si sono appostati in attesa del momento giusto.

A un tratto i militari notano un uomo che prende un marsupio all’interno di un’auto mentre il proprietario stava sostituendo la ruota forata.

I carabinieri intervengono e bloccano il ladro. Si tratta di un 36enne già noto alle forze dell’ordine. Dai successivi accertamenti i carabinieri ricostruiscono l’esatta vicenda. Il 36enne aveva prima forato uno pneumatico e poi ha atteso l’arrivo del malcapitato per poi agire. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico verosimilmente utilizzato poco prima. Sequestrata la somma in contanti di 530 euro ritenuta provento di attività illecita.

Il marsupio con tutto ciò che era all’interno è stato restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, deve rispondere di furto pluriaggravato ed è in attesa di giudizio.