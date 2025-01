Tassisti abusivi: scattano i controlli nel territorio di Licola Lotta all'illegalità. Operazione della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dei tassisti abusivi, nel territorio di Licola.

In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza e del reparto prevenzione crimine Campania, nel corso delle attività hanno sottoposto 5 veicoli a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 8 violazioni del codice della strada per mancata revisione periodica, per mancata copertura assicurativa, per guida senza patente di guida, e per mancata esibizione della carta di circolazione.

Ancora, gli agenti hanno sanzionato due persone poiché sorprese ad effettuare abusivamente il serivio di taxi mentre, altre due sono state denunciate poiché irregolari sul Territorio Nazionale.