Cinque auto in fiamme nella notte a Napoli: si indaga In tilt il centralino dei vigili del fuoco per far fronte alle diverse richieste di intervento

Si indaga sull'incendio di ben cinque auto, episodi avvenuti tutti nella notte in diverse zone di Napoli. In tilt il centralino dei vigili del fuoco per far fronte alle diverse richieste di intervento. Dal quartiere Soccavo a via Fabrizio Padula, via in via Adriano e in via Giustiniano. Fortunatamemte non si sono registrati feriti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.