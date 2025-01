Secondigliano: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Sequestrati 27 involucri di hashish e 69 di marijuana

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 39enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Secondigliano, nel transitare in via Montenero, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, era intento a recuperare un borsello al di sotto di una macchina in sosta.

Gli operatori, insospettiti, lo hanno controllato accertando che all’interno del borsello, di proprietà dell’uomo, vi erano 27 involucri di hashish e 69 involucri di marijuana del peso complessivo di 261 grammi, inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 550 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.