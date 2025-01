Abusivismo: rimozione di paletti installati sul suolo pubblico L'intervento della polizia nei quartieri spagnoli a Napoli

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. In particolare, gli agenti del locale commissariato in collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 106 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllato 40 veicoli.

Controlli ai quartieri spagnoli

La polizia insieme ai vigili urbani e alla Napoli servizi hanno effettuato un controllo straordinario di rimozione di paletti e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai quartieri spagnoli.

Gli operatori hanno rimosso 47 paletti in metallo, 10 metri di catena in acciaio, 15 stendini e 2 transenne contestando complessivamente 35 violazioni del codice della strada per divieto di sosta.