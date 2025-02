Criminalità, Acerra: "Sinergia istituzionale per garantire la sicurezza" Il sindaco Tito d’Errico: "Allineare sicurezza reale a quella percepita"

Sinergia istituzionale per garantire la sicurezza dei cittadini. E’ quanto emerso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli ed al quale ha partecipato il sindaco di Acerra Tito d’Errico.

Dal tavolo è stato ribadito, dati alla mano, come il numero dei reati, in particolare quelli legati ai fenomeni predatori, sia in diminuzione. Un trend che riguarda sia la differenza tra il 2023 ed il 2024 e sia quella tra gennaio 2024 e gennaio 2025.

"Alle famiglie ed ai commercianti acerrani finiti nel mirino di criminali senza scrupoli va innanzitutto la solidarietà e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale. Certo, si può e si deve migliorare, ha sottolineato il sindaco, ed in quest’ottica il prefetto ci ha assicurato che proseguirà sia l’intensa attività di pattugliamento del territorio che un rafforzamento progressivo dell’organico delle forze dell’ordine, peraltro già iniziato nel 2024 ed alle quali va un plauso per il proprio operato.

L’obiettivo per questo 2025 resta quello di allineare la sicurezza reale a quella percepita al fine di consentire le migliori condizioni di vivibilità.

Come amministrazione comunale faremo sempre in fondo la nostra parte: implementiamo la videosorveglianza grazie ai nostri uffici che hanno saputo intercettare le risorse di due finanziamenti del Ministero degli Interni.

In questo modo il comune di Acerra contribuirà ancora di più a supportare le indagini di carabinieri, polizia e guardia di finanza, che grazie alle nostre telecamere hanno già portato eccellenti risultati in operazioni di polizia giudiziaria.

Ringrazio il prefetto Michele di Bari per la consueta attenzione ed il sostegno alla nostra comunità e chiedo ai miei concittadini di non voltarsi mai dall’altra parte collaborando con le istituzioni e le forze dell’ordine denunciando sempre ogni situazione di illegalità".