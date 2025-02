Città Metropolitana: tornano nella collezione d'arte due dipinti trafugati Il recupero ad opera del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Era finito nelle sale del Getty Museum di Los Angeles L’Oracolo di Delfo di Camillo Miola, un olio su tela del 1880, opera acquistata per 3500 lire dalla Provincia di Napoli nel 1881, presente nel catalogo dei beni dell’Ente di piazza Matteotti del 1912 e illecitamente esportata nel secondo dopoguerra.

La tela, passata nel 1972 per il mercato antiquario americano, era finita nelle collezioni del museo statunitense che sul proprio sito web ne indicava così la provenienza: “dalla Pinacoteca provinciale di Napoli”. Dettaglio passato, forse, inosservato agli studiosi americani – il diritto statunitense non contempla l’inalienabilità delle collezioni pubbliche – ma non a quelli italiani che hanno collaborato per quest’eccezionale recupero con la Procura di Roma, il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

È questo uno dei dipinti presentato alla stampa questa mattina, presso la sala Cirillo di Palazzo Matteotti a Napoli, dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale Divisione. Francesco Gargaro. L’altro è il Ritratto di Vittorio Emanuele III di Achille Talarico, un olio su tela del 1902 realizzato proprio su commissione della Provincia di Napoli.

L’opera è stata recuperata grazie all’eccellente lavoro del Nucleo Tpc di Napoli, coordinato dal Comandante Maggiore Massimo Esposito, che ha localizzato e sequestrato l’opera in Italia. Presenti alla conferenza stampa anche il Procuratore Aggiunto della Procura di Roma Giovanni Conzo che ha coordinato le indagini in ambito nazionale e internazionale e Luigi La Rocca, Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura.

In sala anche il Procuratore Aggiunto della Procura di Napoli Pierpaolo Filippelli, il Sovrintendente per l’Area Metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo, il dirigente del Segretariato Regionale per la Campania Teresa Elena Cinquantaquattro e altre personalità del mondo dell’arte e della cultura, nonché numerosi consiglieri metropolitani.

Un quartetto di archi del liceo musicale “Margherita di Savoia” di Napoli, ha accompagnato la cerimonia e, in particolare, ha sottolineato il momento dello svelamento delle opere con Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau, introducendo la cerimonia con il Te Deum di Marc-Antoine Charpentier.

"Si ringraziano gli studenti Davide Avallone e Andrea Genovese (violini), Davide Forte (viola) e Davide Levi (violoncello), il docente accompagnatore Giovanni Grima e il dirigente scolastico Vincenzo Varriale".

“Oggi è una giornata speciale per la Città Metropolitana di Napoli, è particolarmente emozionante per tutti noi accogliere due dipinti della nostra Collezione d’Arte che tornano finalmente a casa grazie all’eccezionale lavoro della Magistratura e del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che ringrazio a nome di tutto l’Ente, a cui va tutta la mia riconoscenza. Il recupero de L’Oracolo di Delfo di Camillo Miola è stato possibile solo grazie a un intenso lavoro investigativo. La foto del dipinto sulla copertina del rapporto annuale 2023 del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ci rende particolarmente orgogliosi. L’altra opera, invece, Ritratto di Vittorio Emanuele III di Achille Talarico era stata commissionata proprio a inizio Novecento dall’allora Provincia di Napoli, a testimonianza del ruolo che l’Ente aveva nella promozione delle arti a Napoli tra fine Ottocento e inizio Novecento e ci ha portato ad avere una prestigiosa Collezione d’Arte di oltre 500 opere. Stiamo lavorando per la piena valorizzazione di questo patrimonio artistico con un lavoro intenso che sfocerà nei prossimi anni nell’esposizione permanente delle opere più significative nel Complesso di Santa Maria la Nova” afferma il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi.

“La Procura di Roma aveva fatto la confisca dell’opera di Camillo Miola e di alte opere che erano presenti al Getty Museum di Los Angeles, rimaste in esecuzione per diversi anni, abbiamo avuto modo di ascoltare il direttore del Museo che poi ha restituito le opere. Da napoletano il ritorno di quest’opera mi rende particolarmente orgoglioso” ha affermato il Procuratore Aggiunto della Procura di Roma Giovanni Conzo.

“Oggi è davvero una giornata di festa per il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che è riuscito a recuperare questi due importanti dipinti anche grazie a una banca dati che consta di un milione e 300mila files, capace di sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale con la quale stiamo continuando a cercare altre opere d’arte. Il recupero del Camillo Miola negli Stati Uniti è stata un’operazione particolarmente lunga e complessa in cui si sono attivati tutti i canali investigativi e diplomatici” ha affermato il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale Divisione Francesco Gargaro.

“Due opere importanti della scuola napoletana di fine Ottocento e inizio Novecento ritornano nella Collezione d’Arte dell’ex Provincia di Napoli, proprietaria di una raccolta significativa di oltre 500 dipinti, composta dai principali artisti dell’epoca” ha affermato Luigi La Rocca, Capo del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura.

I due dipinti resteranno esposti in sala Cirillo per tutto il mese di febbraio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 della Città Metropolitana di Napoli. Per prenotazioni gruppi o scolaresche scrivere una mail a cultura@cittametropolitana.na.it o telefonare allo 081 7949149 o 081 7949185. Ingresso gratuito da via Fabio Filzi 1.

Le opere recuperate

Il dipinto viene realizzato nel 1880. L’opera riscuote subito grande successo sia per la ricercatezza tematica che per la resa pittorica. Alcune cronache dell’epoca criticano il costante ricorso ad elementi simbolici e troppo eruditi. Dal dipinto viene anche tratta, da Giuseppe De Sanctis, una incisione ad acquaforte, di cui una copia è custodita al Museo Nazionale di San Martino in Napoli, incisione che si rivelerà utilissima per il successivo recupero del dipinto. Nel 1881 il quadro viene acquistato dalla Provincia di Napoli per 3500 lire, pagate in due rate di 1500 e 2000 lire, e figura in tutti i cataloghi a stampa della Collezione d’Arte dell’Ente fino al 1912.

Nel secondo dopoguerra si perdono le sue tracce, fino a quando riappare in un’asta negli Stati Uniti d’America, dove viene acquistato da un noto antiquario newyorkese che poi lo rivende al J. Paul Getty Museum.

Il dipinto è stato individuato dal Comando TPC nel 2013 presso il museo statunitense J. Paul Getty di Malibù (Los Angeles) e riconosciuto come quello asportato dalle collezioni della Provincia di Napoli. Nonostante le indagini e una prima rogatoria di assistenza giudiziaria in materia penale richiesta negli USA dalla Procura di Roma, non fu possibile recuperare il dipinto in quanto il museo estero asseriva di averlo acquistato in buona fede nel 1972 da una collezione privata che, a sua volta, l’aveva comprato presso un’asta pubblica.

Solo a seguito di ulteriori indagini condotte dalla Procura di Roma e dal Reparto Operativo Carabinieri Tpc, in merito alla ricettazione di importanti reperti archeologici trafugati con scavi clandestini in aree archeologiche del territorio italiano ed esportati all’estero, alcuni in collezione al Getty, è stato possibile ottenere la restituzione dell’opera L’oracolo di Delfo, grazie alle attività condotte dal personale del Comando Tpc a cui sono affidati i compiti di cooperazione internazionale che ha portato il museo americano a procedere alla sua spontanea e incondizionata restituzione, avvenuta a Los Angeles il 31 gennaio 2023, con rimpatrio avvenuto il 5 febbraio 2023 grazie alla preziosa collaborazione del Consolato Generale d’Italia in Los Angeles (USA). Da qui, poi, la restituzione alla Città Metropolitana di Napoli, erede istituzionale della Provincia di Napoli.

Questa opera traduce su tela tutte le esperienze che possono leggersi nelle biografie dell’artista napoletano. Il tema storico è uno dei filoni in voga nell’arte di fine Ottocento, ma nel caso di Miola è anche espressione della sua formazione classica presso i Gesuiti e della sua esperienza di disegnatore agli scavi di Pompei al seguito di Giuseppe Fiorelli. L’impostazione scenica e l’attenzione per le vesti dei personaggi ritratti sono un chiaro richiamo alle messe in scena delle commedie plautine per l’Università di Napoli nel 1877. Lo spazio buio, nell’ipogeo del tempio di Apollo, tagliato in diagonale da un basso parapetto che segna il limite tra l’area sacerdotale e quella riservata ai richiedenti, viene rischiarata da una luce tenue che penetra in alto a sinistra.

La quinta di sinistra è rappresentata da un pilastrino che reca in basso la firma del pittore CMIOLA in lettere capitali romane, a sottolineare l’attività di trascrizione di epigrafi romane in cui si cimentava l’artista.

A destra il limite della scena è rappresentato da una stele con un’iscrizione in greco inneggiante ad Apollo tratta da Pausania che offre una precisa collocazione nel tempo e nello spazio, e che si abbina all’arco e alla spada appese sul pilastrino di sinistra subito sopra la firma dell’autore. Subito Febo scaglierà la sua freccia sull'uomo predatore del Parnaso; gli uomini Cretesi purificheranno le sue mani dall'uccisione; ma la sua gloria giammai perirà, da Pausania, La descrizione della Grecia, Libro 10.6.7).

Alle pareti dell’area sacerdotale, di un color rosso bruno, si intravedono gli ex voto frutto delle richieste esaudite, tra cui si distingue chiaramente il pitone ucciso da Apollo, da cui il nome della Pizia, e un dipinto circoscritto da una cornice dorata da cui emergono a malapena la figura di Apollo sul carro del sole trainato da una quadriga di cavalli alati. Foglie e rametti di alloro ricoprono il pavimento, e fumi di incenso si espandono dai bracieri. A sinistra un cono coperto da collane, chiaro riferimento alla credenza secondo cui il tempio edificato sul Parnaso indicasse il centro della terra.

Al centro della scena è fissato il momento culminante. La sacerdotessa dalla fluente chioma bruna, vestita con una tunica bianca straripante d’oro e gioielli, è immortalata al culmine della sua estasi, nel momento stesso in cui attraverso le sue labbra vibrano i versi del responso. La donna, scossa dalla forza divina che si è impossessata del suo corpo, vacilla sul tripode tanto che due sacerdoti faticano a tenerla ferma, mentre un altro è intento ad annotarne le parole.

Davanti a lei, inginocchiati su un tappeto ocra finemente decorato con un fare da codice miniato, i due interroganti in vesti sontuose, chiaro segno di una elevata estrazione sociale, stringono tra le mani ramoscelli di alloro, dopo aver lasciato in dono un piatto di monete d’oro e una statuetta votiva in bronzo in cui è facile leggere una citazione della Vittoria Alata proveniente da Pompei e custodita presso il MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

L’artista - Camillo Miola (Napoli 1840-1919)

Nasce a Napoli il 14 settembre 1840. Si forma presso i Gesuiti dedicandosi agli studi classici, quindi entra a far parte dell’amministrazione dello stato borbonico, prestando i suoi servigi dal 1858 al 1861. Nel contempo coltiva la passione per l’arte, frequentando i corsi di Domenico Morelli e Filippo Palizzi presso l’Istituto d’arte di Napoli. Partecipa alla Promotrice già nel 1862 con due opere: Franciscolo Pusterla e Pizzano Astrologo. Il successo riscosso al concorso per il pensionato di pittura di Firenze nel 1863 con il dipinto Tarquinio e la Sibilla, lo spinge a dedicarsi pienamente alla pittura. La sua arte, tuttavia, risulterà sempre intrisa della sua formazione classica. Il fratello paleografo Alfonso alimenta ulteriormente tale passione, segnalandogli fonti bibliografiche colte per le scene da rappresentare. Parimenti risulta fondamentale la collaborazione con Giuseppe Fiorelli agli Scavi di Pompei, grazia alla quale si afferma come copista di suppellettili e arredi antichi. Partecipa ancora alla Promotrice di Napoli, riscuotendo enorme successo con Il Plauto mugnaio. Tra il 1864 e il 1867 compie diversi viaggi di studio toccando Roma, dove approfondisce ulteriormente la conoscenza dell’arte antica, e Parigi dove entra in contatto con Gérôme e le tendenze luministiche di ispirazione impressionista. Non mancano nel suo catalogo dipinti con tematiche sociali, temi orientalisti, stimolati da un viaggio in Egitto, e numerose teste e ritratti. Nel 1877 è impegnato per la realizzazione dei costumi di due opere tratte da Plauto. Sono questi gli anni di alcuni importanti dipinti come Orazio in villa e L’Oracolo di Delfo. Nel 1890 aderisce alla Società napoletana degli artisti, di cui diviene commissario per l’accettazione delle opere alla collezione permanente del gruppo. Si fa apprezzare anche come critico d’arte e pubblicista, firmando i suoi scritti con lo pseudonimo di Biacca. Muore a Napoli il 4 Maggio 1919.

Il dipinto, firmato e datato dal pittore calabrese Achille Talarico nel 1902, viene commissionato dalla Provincia di Napoli nel 1901 per essere collocato nell’aula consiliare presso la sede di Santa Maria La Nova. È presente nel Catalogo delle opere d’arte di proprietà della Provincia del 1912. Il ritratto regio, anche esso oggetto di denuncia di furto come il dipinto del Miola, entrambi asportati da ignoti insieme ad altri beni d’arte, risulta inserito nella pubblicazione “Arte Rubata - Inventario di tutti i furti d’arte dal 1970 al 1999”, edito nel 1999 dalla Soprintendenza di Napoli.

I meticolosi controlli curati dal Nucleo Tpc di Napoli, coordinati anche in questo caso dalla Procura di Roma, sulle pubblicazioni delle immagini delle opere d’arte poste in vendita sul web da parte di venditori del settore, nonché gli accertamenti condotti tramite la comparazione delle foto dei beni culturali da ricercare e censite nella “Banca Dati delle opere d’arte illecitamente sottratte” in uso ai militari Tpc, hanno portato alla localizzazione del dipinto del Talarico che era stato pubblicato nell’aprile 2023 sul sito di una casa d’aste. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso nel 2024 di individuare e deferire all’Autorità giudiziaria il mandante, un ex antiquario in pensione, a vendere del dipinto con il sequestro dell’opera che era nella disponibilità di un privato acquirente ignaro della provenienza furtiva del dipinto. Indagini che si sono concluse con la restituzione alla Città Metropolitana di Napoli erede istituzionale della Provincia di Napoli. Il ritratto, con buona probabilità deriva da una delle fotografie ufficiali di Vittorio Emanuele III una volta incoronato Re d’Italia, e scattate nel 1900. Infatti, sono noti numerosi altri dipinti simili, ma realizzati da altri autori.

Il sovrano è immortalato in piedi, a tre quarti di figura, in alta uniforme. La sua sagoma emerge con prepotenza dal fondo bruno, quasi monocromo, dove non si scorgono altri elementi. Talarico sceglie un taglio frontale. Il re fissa negli occhi lo spettatore, come avviene anche nel Ritratto d’uomo con guanto di Palazzo Pitti. Lo sguardo, che brilla delle iridi azzurre, è fiero e autoritario. La testa è l’elemento più luminoso del dipinto. L’incarnato chiaro ma allo stesso tempo caldo per i toni rossicci che danno i lunghi baffi e i capelli tendenti al castano chiaro. Il pennello si sofferma con puntualità e precisione nei dettagli del volto, e sulle applicazioni sull’uniforme, mentre passa largo e rapido nei campi della giacca e del pantalone.

La mano destra stringe i guanti bianchi e mentre la sinistra si appoggia alla sciabola puntata a terra. L’uniforme è riccamente decorata con i cordoni e i simboli delle numerose onorificenze. In particolare, sono da segnalare il collare e la placca dell’Ordine della SS. Annunziata, La Croce dei Cavalieri di Malta, e la fascia di colore verde con la croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il quadro è incorniciato da una cornice dorata molto semplice con il bordo interno a perline.

L’artista Achille Talarico

Nasce a Catanzaro nel 1837. Si trasferisce giovanissimo a Napoli, dove frequenta lo studio di Giuseppe Mancinelli prima di iscriversi, nel 1856, all’Istituto di Belle Arti. La formazione classica non gli impedisce di sperimentare le moderne tendenze. Artista eclettico, partecipa più volte alla Promotrice napoletana, cimentandosi in diversi generi pittorici. Spazia dalle scene folkloristiche alla natura morta, alla pittura di storia e al paesaggio, senza disdegnare i soggetti sacri. Descritto dai biografi come un personaggio schivo, deve la sua fama alla produzione ritrattistica tra il ceto nobile napoletano, ma non sono rari i dipinti in cui ritrae soggetti di estrazione popolare. Il modello iconografico del mezzo busto ripreso di trequarti ben presto lascia spazio al ritratto a figura intera di taglio fotografico. Ne è un esempio il dipinto Dopo una festa in maschera, acquistato dalla famiglia Reale per il Museo di Capodimonte. L’ambientazione aristocratica ritorna in Nel palco, mentre in Felicità dei campi l’artista si dimostra abile nel declinare anche in chiave rurale la sua vena realistica. I ritratti sono ricchi di dettagli che raccontano il personaggio, aiutando a coglierne non solo lo status sociale, ma anche lo stato d’animo. Nel Ritratto d’uomo con guanto di Palazzo Pitti e nel Ritratto del Re Vittorio Emanuele III, i soggetti sono ripresi frontalmente con lo sguardo dritto a fissare l’osservatore. Muore a Napoli nel 1902.

La Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli

La Città Metropolitana di Napoli ha una collezione d’arte di oltre 500 dipinti e una ventina di sculture. Un corposo nucleo, formatasi nel corso del XIX secolo grazie alla volontà dell’Ente Provincia di Napoli di sostenere con commissioni e attraverso le varie manifestazioni espositive della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli, gli artisti del territorio come Gigante, Carelli, Palizzi, Migliaro, Altamura, Ponticelli, Sagliano, Sciuti, Renda e quelli giunti a Napoli come Piltloo, Duclère, Dunouy e Rebell. Una raccolta accresciuta negli anni fino al recente acquisto di diciotto dipinti che testimoniano al massimo livello il periodo del Grand Tour, provenienti dalla dismissione di un’importante collezione napoletana evitandone la dispersione.

Negli anni l’Amministrazione Provinciale di Napoli prima e la successiva Città Metropolitana, poi, nell’ottica di valorizzare la collezione ha organizzato mostre presso la Reggia di Portici, di proprietà dell’Ente, o nelle sale nelle istituzionali di Palazzo Matteotti o Santa Maria la Nova. Numerosi dipinti, poi, hanno partecipato a mostre sull’Ottocento o il primo Novecento organizzate da istituzioni culturali italiane ed estere, sempre in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, che ha l’alta sorveglianza sulla raccolta.

Grazie alla proficua collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale sono stati recuperati negli ultimi anni altri dipinti dispersi: nel 2016 è rientrato il prestigioso Giochi di ragazze a Villa Borghese, dipinto nel 1876 dall’artista Vincenzo Dattoli, e nel 2019 I perditempo, dipinto nel 1873 dall’artista Achille Martelli. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è costante nel tentativo di poter recuperare altri dipinti inseriti nella loro banca dati. Al fine di poter valorizzare al meglio la Collezione d’arte ha deciso di realizzare uno spazio espositivo permanente nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova per allestite con i dipinti più significativi dell’Ottocento napoletano.