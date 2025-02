Pozzuoli: controlli dei carabinieri: un arresto per furto di energia elettrica Stimato un danno complessivo di circa 22mila euro

A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli in diversi esercizi commerciali insieme a personale specializzato della società “E-Distribuzione”.

Arrestato per furto di energia elettrica il titolare di una struttura. Accertato come il furto sia avvenuto mediante l’allaccio abusivo alla rete pubblica, per un danno complessivo stimato di circa 22mila euro.