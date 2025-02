Aggredisce la moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato Manette per un 29enne marocchino

La polizia ha arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un 29enne marocchino con precedenti di polizia.

In particolare, i militari impegnati nell’operazione denominata strade sicure in piazza Garibaldi hanno allertato personale del compartimento polizia ferroviaria per la presenza di due persone in lite.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno riportato la situazione alla calma accertando che si trattava di una lite tra moglie e marito e che quest’ultimo era destinatario di un divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla stessa con la prescrizione di mantenere una distanza minima di 500 metri, con divieto di comunicare con la donna, anche per interposta persona e con qualunque mezzo, anche telefonico.