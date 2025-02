Porta Capuana, aggredisce gli agenti: arrestato dalla polizia 22 enne marocchino in manette per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento

La polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento un 22enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Capuana stavano procedendo al controllo di due persone quando un terzo soggetto si è frapposto spintonando gli operatori per poi darsi alla fuga. L’uomo è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

L'uomo, in evidente stato di agitazione, ha tentato anche successivamente durante l’accompagnamento negli uffici di polizia di divincolarsi dagli agenti danneggiando, altresì, un veicolo di servizio.