Napoli, un altro parcheggiatore abusivo denunciato per tentata estorsione "Una bella rigata alla macchina e vedi quanto ti costa": intervengono i carabinieri

Un parcheggiatore abusivo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per tentata estorsione e per violazione della "zona rossa". L'uomo è stato sorpreso a via Filangieri, quartiere Chiaia, dai militari del nucleo radiomobile di Napoli.

Secondo i militari il 50enne si era avvicinato al proprietario di un'auto che aveva appena parcheggiato pretendendo il denaro, ma la vittima non ha ceduto alle richieste dell'uomo. Quest'ultimo ha quindi minacciato di danneggiare l'auto dicendo: "Una bella rigata e vedi quanto ti costa". L'automobilista ha quindi allertato i carabinieri che erano nelle vicinanze impegnati nei controlli nelle aree della movida. I militari hanno denunciato il 50enne e lo hanno allontanato dall'area.

Durante i controlli effettuati nella notte dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono stati denunciati altri 2 parcheggiatori abusivi nella zona dei "baretti" di Chiaia mentre un 51enne in atteggiamenti molesti è stato allontanato dalla zona rossa. Sono stati identificati 293 giovanissimi e controllati 52 veicoli con 19 contravvenzioni al Codice della strada, 7 di queste per mancato uso del casco. Sono 7 gli scooter sequestrati, 3 i ragazzini segnalati alla Prefettura perché trovati con modiche quantità di droga. I carabinieri hanno impartito ai gestori dei locali 32 prescrizioni e 5 esercizi commerciali sono stato sanzionati per un importo complessivo di 9mila euro.