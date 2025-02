Bimbo di 6 anni chiede al padre: "Papà, dove vai con quella pistola? Faceva parte del clan camorristici Ferretti-Mascitelli e Cipolletta. Le forze dell'ordine hanno sequestrato circa trenta armi, tra cui pistole e fucili

Una conversazione inquietante è emersa durante le indagini dei carabinieri, che hanno portato oggi all'arresto di 27 persone (tra cui 4 minori) a Pomigliano d'Arco, coinvolte nei clan camorristici Ferretti-Mascitelli e Cipolletta. Nel corso delle operazioni, i militari hanno intercettato una conversazione tra un camorrista e suo figlio di soli 6 anni, che, osservando il padre maneggiare una pistola, gli ha chiesto: "Papà, dove vai con quella pistola?". Questo episodio ha messo in luce la pericolosa disinvoltura con cui i membri dei clan camorristici trattano le armi, anche davanti a bambini.

Le indagini, coordinate dalla DDA e dalla Procura dei Minorenni, hanno preso il via a fine 2023, quando a Pomigliano si erano verificati numerosi atti di violenza legati all'uso di armi da fuoco. Il maggiore Andrea Coratza, comandante del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, ha spiegato come la situazione fosse particolarmente preoccupante, con almeno 11-12 "stese" (sparatorie intimidatorie) registrate, nonché attentati dinamitardi e incendi. Tali episodi violenti si verificavano in pieno giorno, quando la città era affollata da cittadini e attività commerciali, rendendo la situazione ancora più grave.

Le indagini hanno rivelato la lotta tra due clan per il controllo degli affari criminali nel territorio. "Abbiamo documentato 14 estorsioni a danno di imprenditori e commercianti, oltre a 11 rapine, molte delle quali commesse da minori con modalità particolarmente violente", ha dichiarato Coratza. I minori coinvolti nelle rapine non esitavano a malmenare le vittime e a sparare, dimostrando la brutalità dei gruppi criminali operanti nella zona.

Le forze dell'ordine hanno sequestrato circa trenta armi, tra cui pistole e fucili, evidenziando la grande disponibilità di armamenti a disposizione dei clan. Il contesto emerso dalle indagini conferma la pericolosità e la spregiudicatezza di questi gruppi camorristici, che non solo operano senza scrupoli, ma coinvolgono anche giovani e, come nel caso riportato, bambini, in un circolo di violenza e illegalità.