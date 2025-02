Acerra, sorpreso con una pistola e munizioni: arrestato Lotta alla detenzione abusiva di armi e traffico di droga

La polizia ha arrestato per porto e detenzione illegale di arma da sparo un 19enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, nel transitare in via Goglia ad Acerra, hanno controllato un uomo, trovandolo in possesso di una pistola beretta calibro 9 con 13 cartucce. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.