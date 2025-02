Due minori denunciati a Napoli per uso di scooter rubato e possesso di arma Operazione anti-rapina nel quartiere collinare

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai Carabinieri del Comando Vomero per concorso in ricettazione, porto abusivo di armi e guida senza patente. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio durante un'operazione anti-rapina nel quartiere collinare di Napoli, quando due carabinieri del nucleo operativo, in sella a un motorino, hanno notato i due giovani procedere a bassa velocità su uno scooter, comportamento che ha suscitato sospetti.

Dopo averli fermati e controllati, i militari hanno scoperto che lo scooter su cui viaggiavano era stato rubato il 2 febbraio scorso. Il più grande dei due, un 17enne, non possedeva la patente di guida, mentre il 16enne, più giovane, non era stato ancora raggiunto da precedenti denunce. Durante la perquisizione, è stata rinvenuta una pistola a salve, priva di tappo rosso, un dettaglio che ha contribuito a rendere ancora più grave la situazione.

I due minori sono stati denunciati per concorso in ricettazione, in quanto avevano in uso un veicolo rubato, e per il porto abusivo di armi. Il 17enne, inoltre, dovrà rispondere anche di guida senza patente. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, mentre i minori dovranno ora rispondere delle accuse davanti alla giustizia.

Questo intervento fa parte di una serie di operazioni mirate dei Carabinieri per contrastare la criminalità nel quartiere Vomero, noto per essere uno dei punti nevralgici della città di Napoli in termini di sicurezza. La presenza delle forze dell'ordine nella zona sta contribuendo a dissuadere atti criminosi, ma anche a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.