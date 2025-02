Questura di Napoli: protocollo cooperativa sociale "Accoglienza Vincenziana" La presa in carico dei persone ammonite, autori di violenza domestica ed atti persecutori

La questura di Napoli ha siglato il 5^ protocollo di intesa con la cooperativa sociale “Accoglienza Vincenziana” per la presa in carico dei soggetti ammoniti, autori di violenza domestica ed atti persecutori. Il protocollo è la riprova della consolidata collaborazione della questura di Napoli con gli enti specializzati per la presa in carico degli autori di violenza di genere.

Attualmente sono cinque, dunque, i centri che seguono i soggetti ammoniti inviati dalla questura, con il consenso degli stessi interessati, con percorsi trattamentali dedicati: Cipm, Ai.Me.Pe., Nessun Dorma Aps, Ram, Cooperativa Vincenziana.

"La presa in carico del soggetto ammonito avviene all’atto stesso della notifica del provvedimento di ammonimento del questore e il percorso trattamentale si pone in linea di continuità con l’esigenza di seguire i soggetti nell’acquisizione della consapevolezza del disvalore delle condotte.

Nel 2024, si è registrato un dato delle recidive sensibilmente in diminuzione rispetto all’anno precedente, mentre il numero di ammonimenti irrogati dal Questore di Napoli (227 ammonimenti emessi) ha evidenziato un trend in crescita di circa il 34%, anche in relazione all’ampliamento, ad opera della cd Legge Roccella intervenuta nel dicembre del 2023, della fascia delle condotte violente che è possibile colpire con la diffida.

Il dato conferma che intercettare da subito le condotte spie di una relazione abusante, riduce in prospettiva i rischi per le donne e avvia i maltrattanti verso un percorso di responsabilità che fortifica la tutela delle vittime stesse.