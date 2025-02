Nappi: benvenuto a Grimaldi, ora nostro gruppo è il più rappresentato in Regione L'intervento del capogruppo della Lega in consiglio regionale

"Benvenuto all'amico Massimo Grimaldi nella grande famiglia della Lega, darà un prezioso contributo alla nostra attività in Consiglio regionale. Con l'ingresso di Grimaldi, il nostro diventa il gruppo di centrodestra più rappresentato in Regione, ennesima conferma che la Lega continua a crescere in Campania.

Un sentito grazie al nostro leader Matteo Salvini, al vicesegretario federale Claudio Durigon e al coordinatore regionale Gianpiero Zinzi per il grande lavoro che stanno svolgendo". Lo afferma il capogruppo Severino Nappi, a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.