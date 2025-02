Napoli, il prefetto agli studenti: "Scegliete la strada giusta" Per Di Bari, è fondamentale creare nuove condizioni per i giovani

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottolineato l'importanza di fornire ai giovani gli strumenti necessari per una formazione che li aiuti a discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Parlando questa mattina agli studenti dell'Istituto Serra di Napoli, Di Bari ha evidenziato la capacità degli studenti di oggi di distinguere il bene dal male, una qualità che va supportata attraverso un'adeguata formazione.

Il Prefetto ha aggiunto che quanto accaduto recentemente, con i protagonisti giovani, dovrebbe servire da lezione per tutti. Secondo Di Bari, è fondamentale creare nuove condizioni in cui i giovani possano contare sul sostegno delle agenzie educative, come la famiglia e la scuola, in un processo che li responsabilizzi appieno. L'invito è stato rivolto a un impegno collettivo per accompagnare i ragazzi in un percorso educativo che li aiuti a diventare cittadini consapevoli e responsabili.