Georgiano incensurato ferito a Napoli: avviate le indagini L'agguato è avvenuto intorno all'1.30, quando l'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola

Un giovane georgiano, venticinquenne e incensurato, è rimasto ferito nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Napoli. Il ferimento è avvenuto intorno all'1.30, quando l'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alle costole mentre si trovava nei pressi della sua abitazione, in vico Lepri a Pontenuovo.

Immediatamente soccorso dai carabinieri, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, dove i medici hanno provveduto a estrarre l'ogiva dal suo corpo. Nonostante la gravità del ferimento, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica e la possibile matrice dell'aggressione. Al momento, non si escludono diverse ipotesi, ma gli investigatori stanno cercando di raccogliere informazioni cruciali per comprendere meglio l'accaduto.

Il venticinquenne, che non ha precedenti penali, non ha ancora fornito dichiarazioni sulla vicenda. Le indagini proseguono in attesa di sviluppi.