Ancora morti sulle strade di Napoli: uomo investito e ucciso a Miano Travolto da una Panda: si indaga sulla dinamica

Non si ferma la strage sull'asfalto lungo le strade di Napoli. L'ultima tragedia è avvenuta in via Caprera, nel quartiere Miano.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata travolta da una Panda. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. 69 anni, stava attraversando.

Alla guida dell'auto un 33enne, residente della zona. Scattato l'allarme, sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia locale. Disposti, come da prassi, accertamenti tossicologici sul conducente, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Intanto, si allunga l'elenco di morti sulle strade di Napoli.