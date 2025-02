Carabinieri nella movida di Chiaia: denunce, sanzioni e sequestri Parcheggiatori abusivi nel mirino dei controlli

Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia Napoli centro nella movida di Chiaia e nella zona dei baretti. Militari impegnati anche nelle verifiche degli esercizi commerciali.

Durante i controlli i carabinieri, con il prezioso contributo del personale dell’Enel, hanno denunciato 2 imprenditori di due note attività.



Nel ristorante di piazza Vittoria è stata accertata la manomissione del contatore di energia elettrica che consentiva una misurazione della fatturazione con un errore del 72% rispetto ai consumi reali. Il personale dell’enel ha sostituito il contatore e ne ha installato uno nuovo. Stessa sorte per un bar di via Nazario Sauro dove l’errore di misurazione era di circa il 67%.



Non sono mancati i controlli e la lotta al fenomeno del parcheggiatore abusivo. Saranno in totale 6 le persone denunciate che prima dell’arrivo dei carabinieri avevano preso possesso di alcune zone maggiormente frequentate, specie largo vasto a Chaia e via Imbriani.

Durante la notte i carabinieri hanno identificato 138 giovanissimi e controllato 39 veicoli. Sono 23 le sanzioni al codice della strada elevate dai militari e 2 gli scooter sequestrati. Sei i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga.