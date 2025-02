Lotta all'ambulandato abusivo: controlli della polizia a Scampia Sanzioni amministrative per un totale di 22.000 euro

Gli agenti del commissariato Scampia, unitamente a personale della polizia municipale, hanno effettuato un controllo volto al contrasto del fenomento dell’ambulantato presso l’area mercatale in piazza grandi eventi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno controllato tre persone che stavano esercitando attività di commercio per la vendita al dettaglio di generi alimentari sul suolo pubblico, privi delle prescritte autorizzazioni per la vendita. Per tali motivi, i tre sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 22.000 euro.