Agguato a Fuorigrotta: il prefetto intensifica i controlli nel quartiere L'obiettivo è contrastare ogni forma di illegalità

Dopo il ferimento a colpi di arma da fuoco di un giovane pregiudicato nel quartiere Fuorigrotta, avvenuto giovedì sera, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato misure straordinarie per rafforzare la sicurezza nella zona. Il giovane, colpito da proiettili durante un conflitto a fuoco, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono stabili.

In risposta a questo grave episodio di violenza, il prefetto ha ordinato un potenziamento dei servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine, che già operano attivamente nell'area. "Nell'immediato, sono stati intensificati i pattugliamenti sul territorio, con un monitoraggio continuo e un maggiore dispiegamento di agenti – ha dichiarato Di Bari – È evidente che, oltre alle iniziative già in corso, saranno adottate ulteriori misure di prevenzione per contrastare la criminalità in tutte le sue forme".

L'incidente, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Fuorigrotta, si inserisce in un contesto di crescente allerta nelle aree più sensibili della città, dove la criminalità organizzata e i conflitti tra bande continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza dei cittadini. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per fare luce sull'episodio e individuare i responsabili.

Oltre all'intensificazione della presenza sul territorio, il prefetto ha ribadito l'importanza di una collaborazione costante tra le istituzioni e la cittadinanza. La strategia di prevenzione, che si prevede di rafforzare ulteriormente, mira a creare un ambiente più sicuro e a disincentivare ogni tipo di attività illecita.

Mentre le indagini continuano, la comunità di Fuorigrotta si prepara ad affrontare un periodo di maggiore presenza delle forze dell'ordine, con la speranza che tali interventi possano garantire la tranquillità del quartiere e arginare il fenomeno della violenza.