Poliziotta napoletana salva la vita a un turista spagnolo: intervento eroico Un episodio straordinario. La testimonianza

Salva la vita ad un turista spagnolo di 50 anni, colpito da in farto durante un allenamento in palestra. E' successo a Roma. Protagonista del gesto eroico, Angela Saraiello, una poliziotta originaria di Napoli. A darne notizia sua sorella Emma.

"L’uomo, improvvisamente colpito da un arresto cardiaco, è stato trovato privo di sensi vicino a un tapis roulant. Mia sorella, che si trovava nella palestra come cliente, si è accorta dell’improvviso malore e ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Nonostante i suoi sforzi, la situazione è rimasta critica, richiedendo l’uso del defibrillatore presente nella palestra. Ha continuato le manovre di rianimazione con determinazione, supportata da altri presenti, fino all’arrivo dei soccorsi".

Così la poliziotta: "Mi sono accorta che l’uomo si era accasciato e sono corsa subito in suo soccorso. Appena ho notato il colorito violaceo delle sue labbra, ho immediatamente compreso la gravità della situazione e ho iniziato le manovre di rianimazione.

Dopo aver avviato il massaggio cardiaco, l’uomo ha ripreso un colorito più sano, ma era ancora privo di sensi. Ho quindi utilizzato il defibrillatore e ho proseguito con le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari, che hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasportato in ospedale".

Grazie all’intervento tempestivo ed efficace di mia sorella, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e ricoverato nel reparto di rianimazione, dove le sue condizioni sono stabili.

Questo episodio evidenzia l’importanza della formazione in primo soccorso e l’efficacia dell’uso dei defibrillatori nelle palestre, strumenti fondamentali per salvare vite in situazioni di emergenza.