Campi Flegrei: sopralluoghi urgenti sugli edifici Acer dopo gli eventi sismici Le squadre di tecnici specializzati sono già al lavoro per eseguire controlli approfonditi

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la zona dei Campi Flegrei il 16 febbraio, sono stati avviati sopralluoghi urgenti sugli edifici di edilizia residenziale per verificare la sicurezza delle strutture. L'iniziativa, avviata dall'Agenzia Campana Edilizia Residenziale (Acer), ha lo scopo di garantire che gli immobili non abbiano subito danni significativi e di rassicurare i residenti sulla sicurezza delle loro abitazioni.

Le squadre di tecnici specializzati sono già al lavoro per eseguire controlli approfonditi sia all'interno che all'esterno degli edifici situati nelle aree interessate dai sismi. La priorità è quella di identificare eventuali danni strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza dei residenti. Acer ha sottolineato che l'intervento è stato organizzato in via precauzionale, con l'intento di fornire supporto tempestivo ai cittadini, in un momento particolarmente delicato.

Ogni sopralluogo culminerà con la redazione di un rapporto dettagliato sullo stato degli edifici esaminati, che permetterà di fare una valutazione complessiva della situazione. Se necessario, saranno adottati provvedimenti immediati per garantire la sicurezza degli immobili e la tranquillità degli abitanti.

"L'obiettivo è fornire risposte concrete e tempestive ai cittadini, assicurando che ogni azione venga presa per tutelare la sicurezza e il benessere delle persone che vivono in queste zone", ha dichiarato Acer in una nota ufficiale. L'agenzia ha confermato di essere al fianco dei cittadini e di continuare a monitorare attentamente la situazione.