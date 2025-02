Somma Vesuviana: incidente mortale lungo la strada statale 268 Lo schianto ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante

E' di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 268 “del Vesuvio” che ha visto coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura.

A perdere la vita il conducente di quest'ultima. Sul posto i sanitari del 118 insieme all'Anas, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

La circolazione è rallentata, in direzione di Cercola, in corrispondenza del km 9,000, a Somma Vesuviana. Per il tempo strettamente necessario alle operazioni di recupero dei mezzi incidentati e di pulizia del piano viabile – in particolare dal gasolio disperso dal mezzo pesante, si renderà necessaria l’interdizione della circolazione.

La circolazione, fa sepere l'Anas verrà deviata in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le frorze dell’ordine.