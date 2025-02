Controlli a Mergellina: identificate 253 persone e controllati 64 veicoli Intensificati i controlli nel fine settimana nella zona di Mergellina, nota per la sua vivace movida

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha intensificato i controlli nel fine settimana nella zona di Mergellina, nota per la sua vivace movida e i celebri "chalet". L'operazione, mirata a garantire la sicurezza pubblica e prevenire il crimine, ha portato all'identificazione di 253 persone e al controllo di 64 veicoli.

I controlli si sono concentrati principalmente in due aree strategiche: la zona degli chalet di Mergellina, punto di ritrovo per molti giovani e turisti, e largo Sermoneta, una delle principali piazze della città. Durante l'operazione, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno collaborato con il personale della Polizia Municipale, attuando un'attenta sorveglianza delle aree frequentate durante le serate del weekend.

Gli sforzi congiunti delle forze dell'ordine si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a prevenire il crimine e garantire il rispetto delle normative di sicurezza. Il bilancio dei controlli evidenzia una presenza significativa di persone, confermando l'alto flusso di cittadini e turisti in queste zone della città.

Questi interventi di controllo si aggiungono a una serie di misure già adottate dalla Polizia di Stato per combattere fenomeni di microcriminalità e garantire il rispetto delle normative anti-inquinamento e di sicurezza stradale.

La zona di Mergellina, infatti, rappresenta un punto nevralgico per la vita sociale e turistica di Napoli, ma anche una delle aree maggiormente monitorate dalle forze dell'ordine, soprattutto nei weekend. La Polizia di Stato ha sottolineato l'importanza di un costante presidio del territorio per mantenere un clima di serenità e sicurezza per residenti e visitatori.

Proseguono, dunque, le attività di controllo e prevenzione da parte delle autorità, in vista di nuove operazioni nelle prossime settimane.