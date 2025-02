Napoli, 40enne dei Quartieri Spagnoli arrestato per falsificazione di documenti In esecuzione di un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Spagna, dove ha commesso il reato

Un 40enne napoletano dei Quartieri Spagnoli è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un mandato di arresto europeo susseguente a una condanna riportata in Spagna e per furto e falsificazione di documento d'identità. Giovanni Cacace tecnicamente è finito in manette in seguito a un arresto provvisorio (secondo l normativa comunitaria) prima di essere consegnato alle autorità iberiche. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Napoli a rintracciare l'uomo nella la sua abitazione e a notificargli il provvedimento restrittivo. Il reato di cui è accusato Giovanni Cacace risale a diversi anni fa e fu consumato nella provincia di Madrid. All'arrivo della polizia, il 40enne ha aperto la porta e, dopo essersi preparato un borsone, ha seguito tranquillamente gli agenti fino all'autovettura di servizio per raggiungere la questura per le formalità burocratiche.

Luigi Sannino