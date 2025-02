Campi Flegrei, Manfredi: "Dobbiamo convivere con questo fenomeno" Consentita la ripresa delle attività didattiche in tutte le scuole

In seguito agli eventi sismici delle giornate domenica 16 febbraio, e di ieri, lunedì 17, legati al fenomeno bradisismico che interessa il territorio delle città di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la Città Metropolitana di Napoli ha provveduto a effettuare, con personale tecnico dell’area gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico, sopralluoghi sugli istituti scolastici superiori di propria competenza.

In particolare, in base alle segnalazioni e alle richieste, sono stati effettuati controlli, nel comune di Pozzuoli, sul Tassinari di via Fasano, il Pitagora di via Tiberio, il Falcone nella sede centrale di viale dell'Europa unita e nella succursale di via Domitiana, sul Pareto di via Annecchino, il Virgilio di via Vecchia San Gennaro, il Petronio nella sede centrale di via Matilde Serao e nella succursale di via San Gennaro Agnano, e sul Majorana di via Alfonso Gatto, mentre a Bacoli oggetto delle verifiche sono state le due sedi del Seneca, la centrale di via Torregaveta e la succursale di via Virgilio.

“Dall’esame visivo effettuato e allo stato attuale - si legge nella nota trasmessa dall’area tecnica, all’esito dei controlli, anche ai sindaci di Pozzuoli e Bacoli, che avevano chiesto verifiche - non si rilevano sostanziali quadri fessurativi” relativi “alle strutture portanti degli edifici esaminati.

Per tale ragione è possibile disporre la ripresa delle attività didattiche. Si avvieranno, ovviamente, tutti gli interventi manutentivi atti al ripristino degli elementi non strutturali eventualmente danneggiati dal sisma”.

Ieri il sindaco della città metropolitana, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione della Sala Teatro Pasolini a Casalnuovo, ha affermato che “siamo nel pieno di uno sciame sismico, sappiamo bene che il fenomeno del bradisismo ha una sua ripetitività. Ieri ci sono state alcune scosse più significative ma non ci sono stati danni strutturali.

Noi dobbiamo convivere con questo fenomeno realizzando interventi per fare in modo che le nostre scuole, le nostre infrastrutture siano sempre più sicure e garantiscano sicurezza alle nostre comunità”.

“I cittadini sono spaventati . ha proseguito il sindaco metropolitano - ciò è legittimo ma c’è in campo una grande organizzazione: noi stiamo seguendo in tempo reale, con tutte le strutture tecniche, l’evolversi della situazione compiendo tutti gli atti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini”.